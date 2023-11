Jubel-Kopie von Drogba: Haaland hält Ballon-d’Or-Versprechen

Erling Haaland hat im CL-Spiel gegen die Young Boys Bern (3:0) ein Jubel-Versprechen, das der Norweger bei der Ballon-d’Or-Verleihung gegeben hatte, gehalten.

Auch wenn sich Erling Haaland bei der Vergabe des Ballon d’Or hinter Lionel Messi mit dem zweiten Platz begnügen musste, ging der Norweger bei der Preisverleihung in Paris nicht gänzlich leer aus. Aufgrund seiner 56 Tore in der vergangenen Saison erhielt der Stürmer die „Gerd-Müller-Trophy“ für die meisten erzielten Treffer aller Spieler in Europa.

Bei der Übergabe der Trophäe erhielt der Torjäger Lob von Moderator Didier Drogba und Gary Lineker, der Haaland den Preis überreichte. Nachdem alle 56 Tore des 23-Jährigen in einem Video gezeigt wurden, kam es im Anschluss zu einer kleinen Diskussion zwischen Drogba und Lineker, welcher ihrer markanten Torjubel besser wäre. Die beiden Fußball-Legenden fragten anschließend Haaland nach dessen Meinung, der wiederum versprach, sein nächstes Tor mit einem der beiden Jubel zu zelebrieren.

Im Champions-League-Spiel gegen die Young Boys Bern hielt Haaland nun sein Versprechen und bejubelte sein Elfmetertor zum 1:0 (23.) mit der markanten Armbewegung der Ex-Chelsea-Legende Drogba.

