Judoka Filzmoser bei ihrer letzten WM im ersten Kampf ausgeschieden

Judoka Sabrina Filzmoser ist bei ihrer 15. und letzten WM in der ersten Runde ausgeschieden. Die 40-jährige WM-Dritte von 2010 musste sich am Dienstag in Budapest in der Klasse bis 57 Kilogramm nach eineinhalb Minuten der Bulgarin Iwelina Iliewa mit Ippon geschlagen geben.

“Ich hätte ihr ein besseres Abschneiden gewünscht. Das lag, gemessen an den Trainingsleistungen, absolut im Bereich des Möglichen. Ich hoffe nur, dass Sabrina ihren Europa-Quotenplatz für die Olympischen Spiele in Tokio behält”, erklärte ÖJV-Cheftrainerin Yvonne Bönisch. Sie drücke Filzmoser die Daumen, dass sie ihr letztes sportliches Ziel noch erreichen wird.

Am Mittwoch sind bei der WM für Österreich Magdalena Krssakova und Shamil Borchashvili im Einsatz.

(APA)

Beitragsbild: GEPA