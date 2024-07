Für Samuel Gaßner ist im Achtelfinale des olympischen Judo-Bewerbs in Paris Endstation gewesen.

Nach einem Ippon-Sieg nach 42 Sekunden über den Syrer Hasan Bayan musste sich der 23-jährige Oberösterreicher am Montag in der Klasse bis 73 Kilogramm dem favorisierten Kosovaren Akil Gjakova ebenfalls mit Ippon geschlagen geben. Gjakova war Olympia-Siebenter von 2021 in Tokio.

(APA) / Artikelbild: GEPA