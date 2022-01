Jüngster Fußballprofi: 14-Jähriger erhält Vertrag in der MLS

Im Alter von 14 Jahren und 15 Tagen ist das Fußballtalent Axel Kei zum jüngsten jemals mit einem Profivertrag ausgestatteten Spieler im US-Mannschaftssport avanciert. Wie der Club Real Salt Lake aus der Major League Soccer (MLS) am Freitag mitteilte, erhält Kei einen Zwei-Jahres-Vertrag. Der in der Elfenbeinküste geborene US-Amerikaner löst das einstige „Wunderkind“ Freddy Adu ab, der 2004 ebenfalls als 14-Jähriger in der MLS bei DC United unter Vertrag genommen worden war.

Kei, der auch in Brasilien aufwuchs, wo sein Vater professionell Fußball spielte, kam mit neun Jahren in die USA. Im Oktober wurde der junge Stürmer bekannt, als er im Alter von 13 Jahren und 282 Tagen für das Farmteam Real Monarchs auflief – ebenfalls als jüngster Spieler in der Geschichte des professionellen Mannschaftssports in den USA.

