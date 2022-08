Jürgen Werner gibt Verletzungs-Update zu Marko Raguz

Die Wiener Austria im Juni mit der Verpflichtung von LASK-Stürmer Marko Raguz aufhorchen. Bislang absolvierte der Neuzugang allerdings noch kein Pflichtspiel für die Veilchen. Bei „Talk und Tore“ gibt Jürgen Werner ein Verletzungs-Update zu Marko Raguz.

„Auf jeden Fall wird er in diesem Herbst noch spielen. Wir haben beide Knie prüfen lassen. Beide Knie sind super in Ordnung. Marko hat mit Schmerzen gespielt und hat dadurch eine Fehlstellung in der Hüfte bekommen. Das muss man ganz gut in den Griff bekommen. Wir lassen uns Zeit, weil es ein Vier-Jahres-Projekt ist“, sagte Jürgen Werner.