Jürgen Werner zu den Vorwürfen gegenüber seiner Person: „Der LASK-Fan muss sich keine Sorgen machen“

Christian Ilzer nach dem ersten zugesprochenen Elfmeter für Sturm in dieser Saison: „Im ersten Moment habe ich geglaubt, es ist Ostern und Weihnachten zusammen“

Der LASK-Coach Thalhammer nach der Niederlage: „So darf man einfach nicht auftreten. Da sind sonstige Begleiterscheinungen unerheblich”

Sturm-Präsident Christian Jauk: „Der Sturm-Geist ist zurück“

Gernot Trauner nach der 1:3 Niederlage: „Wir haben zu viele Geschenke verteilt“

Andreas Herzog: „Ich glaube, dass der Spielplan vom Christian Ilzer komplett aufgegangen ist“

SK Puntigamer Sturm Graz gewinnt gegen LASK mit 3:1. Alle Stimmen zur Partie bei Sky Sport Austria.

SK Puntigamer Sturm Graz – LASK 3:1 (2:0)

Schiedsrichter: Christopher Jäger

Christian Ilzer (Trainer SK Puntigamer Sturm Graz):

…angesprochen auf den ersten zugesprochenen Elfmeter für Sturm in dieser Saison: „Im ersten Moment habe ich geglaubt, es ist Ostern und Weihnachten zusammen.“

…über die Ziele in dieser Saison: „Wir haben in den letzten Wochen schon gezeigt, dass wir ganz gut in Form sind. Waren in den letzten Spielen leider bei der Preisverleihung nicht dabei. Da haben wir keinen Lohn bekommen, für das, was wir investiert haben. Heute haben wir das zum Glück umgedreht und jetzt sind wir heiß, heiß aufs Stockerl. Wir werden angreifen, damit wir unter die Top drei kommen.“

…vor dem Spiel über die Aussage von WAC-Präsident Riegler, dass er mit der Robin Dutt-Verpflichtung mal einen professionellen Trainer haben will: „Vielleicht hat er professionell mit teuer verwechselt.“

Kelvin Yeboah (SK Puntigamer Sturm Graz):

…nach dem Spiel: „Es war ein wirklich gutes Spiel von uns. Wir haben gewusst, dass wir diese Partie gewinnen müssen. Wir waren gleich von Anfang an voll da. Wir haben unseren Plan gut durchgezogen.“

…über die Ziele in dieser Saison: „Wir spielen einfach und schauen von Spiel zu Spiel. Dann werden wir sehen, was am Ende rausschaut.“

Christian Jauk (Präsident SK Puntigamer Sturm Graz):

…über die bisherige Saison: „Der Sturm-Geist ist zurück. Das ist das Schöne. Ein Verein wie Sturm ist emotional. Manchmal geht es auch in beide Richtungen. Wir haben die richtigen Schlüsse gezogen und daher sind wir mit der bisherigen Saison auch sehr zufrieden.“

…angesprochen auf die Saison-Ziele: „Bis zum dritten Platz ist alles drinnen.“

Dominik Thalhammer (Trainer LASK):

…nach dem Spiel: „Ab der 15. bis zur 75. Minute war es einfach zu wenig. Es war einfach nicht gut genug, vor allem die Reaktion nach dem 0:1 war nicht gut genug. So darf man einfach nicht auftreten. So wie die Mannschaft gegen Ende aufgetreten ist und gefightet hat, war okay. Zuvor einfach nicht. (…) Wir hätten heute vieles besser machen müssen. Da sind sonstige Begleiterscheinungen unerheblich.”

…über das Cup-Finale: „Ein Titel im Spiel gegen Salzburg ist ein großes Ziel, aber da muss man natürlich ganz anders auftreten. Da hat man mit dieser Performance keine Chance.”

…vor dem Spiel über die Vorwürfe rund um Jürgen Werner: „Am Donnerstag hat uns Jürgen informiert und gesagt, dass es unwahr ist und nichts dran ist. Damit ist die Sache für uns erledigt. Wir vertrauen Jürgen. Von daher ist es ist schon wieder abgehakt bei uns.“

Gernot Trauner (LASK):

…nach dem Spiel: „In erster Linie ist es heute an uns selbst gelegen. Zu viele Eigenfehler. Wir haben zu viele Geschenke verteilt. Ich denke, es war nicht so einseitig, wie das Ergebnis dann schlussendlich ausschaut. Wir haben auch unsere Chancen gehabt. (…) Wir haben nicht die richtige Einstellung an den Tag gelegt. Ich denke, da werden wir in drei Tagen wieder ein ganz anderes Gesicht zeigen.“

Jürgen Werner (Vizepräsident LASK) im Videobeitrag:

…zu den Vorwürfen gegenüber seiner Person, dass er illegal Transferrechte von Spielern besessen hat: „Der ,News´-Artikel ist unwahr. Ich habe es ihnen auch schriftlich mitgeteilt. Leider habe ich kein Gehör gefunden. Ich kann nur feststellen, dass die Transferrechte alle beim LASK liegen. (…) Der LASK-Fan muss sich keine Sorgen machen. (…) Der Kreis derer, die dem LASK schaden wollen, der ist größer geworden. Es ist nicht nur so, dass wir nur Freunde haben.”

Alfred Tatar (Sky Experte):

…nach dem Spiel über den LASK: „Verglichen mit früheren Zeiten, findet man nicht diese Summe an Möglichkeiten vor, um abzuschließen. Die Offensivpower beim LASK mangelt.“

…vor dem Spiel über den LASK: „Mit einem Sieg könnte der LASK bei Rapid andocken.“

…angesprochen auf die Vorwürfe rund um Jürgen Werner: „Wenn man so eine Geschichte macht, dann sollte man Munition haben und nicht mit Platzpatronen schießen.“

Andreas Herzog (Sky Experte):

…nach dem Spiel: „Eine eindrucksvolle Leistung von Sturm. Der LASK war jetzt nicht so schlecht. Aber ich glaube, dass der Spielplan vom Christian Ilzer komplett aufgegangen ist. Für mich haben sie verdient gewonnen. (…) Mit dieser Leistung kann Sturm locker Dritter werden.“

…über Kelvin Yeboah: „Im Abschluss muss er noch sauberer werden. Dann ist er ein Spieler, der sicher 15 bis 20 Tore pro Saison schießen kann.“

…angesprochen auf die Vorwürfe rund um Jürgen Werner: „In den letzten zwei, drei Jahren treten immer wieder Nebengeräusche auf. Aber ich glaube, diese Situation ist für die Mannschaft nicht so entscheidend, wie im letzten Jahr mit dem Punkteabzug.“