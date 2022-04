Juniors OÖ verzichten auf Zulassung für 2. Liga – LASK gründet Amateurteam

Der FC Juniors verzichtet auf die Zulassung für die ADMIRAL 2. Liga. Das Tabellenschlusslicht tritt damit freiwillig den Gang in die Regionalliga Mitte an.

„Der FC Juniors OÖ hat sich entschieden, auch im Falle der sportlichen und lizenzrechtlichen Qualifikation, auf eine Teilnahme an der ADMIRAL 2. Liga in der Saison 2022/23 zu verzichten. Der Klub sieht seine sportliche Zukunft im Amateurfußball und strebt die freiwillige Rückkehr in die Regionalliga Mitte an“, heißt es in einer Aussendung.



„Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, aber aufgrund der Neuerungen beim Bewerbszuschuss für Klubs der ADMIRAL 2. Liga war dieser Schritt aus sportlicher und wirtschaftlicher Sicht notwendig”, erklärt Franz Mayer, Präsident des FC Juniors OÖ.

LASK gründet Amateurteam

Der LASK wird statt der bisherigen Kooperation mit dem FC Juniors OÖ ab der Saison 2022/23 ein eigenes Amateur-Team des LASK in der Regionalliga Mitte antreten lassen. Diese Entscheidung fällt unabhängig davon, ob der FC Juniors OÖ den Klassenerhalt in der ADMIRAL 2. Liga schafft. „Uns geht es um einen einheitlichen Ausbildungsweg und eine LASK-DNA, die sich vom Jugendspieler bis zum Profi durchzieht“, erklärt der zukünftige Technische Direktor des LASK, Ralf Muhr.

Da die Oberösterreicher freiwillig in die Regionalliga Mitte wandern, steigt am Ende der Zweitliga-Saison nur ein weiterer Klub ab. Nachdem bei Wacker Innsbruck die finanzielle Zukunft offen ist, könnte es keinen sportlichen Absteiger geben.

Bild: GEPA