Junuzovic über Wechsel nach Salzburg: “Die beste Entscheidung in meiner Karriere”

via Sky Sport Austria

Zlatko Junuzovic spricht in der aktuellen Ausgabe von “Dein Verein – Red Bull Salzburg” unter anderem über den Wechsel nach Salzburg und eine mögliche Vertragsverlängerung.



Aktuell fühlt sich der 33-Jährige pudelwohl beim Meister. Die Entscheidung, nach Salzburg zu kommen hat Junuzovic nie bereut. Im Gegenteil, für den Mittelfeldspieler war es „die vielleicht beste Entscheidung in der Karriere“

Über die Zukunft will sich der Salzburg-Spieler aktuell nicht zu viele Gedanken machen. „Du weißt nie im Fußball, ich lebe gerne in der Gegenwart. Das Hier und jetzt genieße ich sehr“, so Junuzovic.

VIDEO: Dein Verein Red Bull Salzburg – Folge #58