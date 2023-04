via

Jurij Rodionov hat beim ATP-Challenger in Lille gegen Otto Virtanen (FIN-4) mit 3:6,1:6 verloren. Der 23-jährige Niederösterreicher, der kommende Woche ins ATP-Turnier von Estoril hineingerutscht ist, verbessert sich im Ranking auf Platz 119 und liegt so gut wie nie. Bei einem Finaleinzug in Frankreich hätte er Dominic Thiem überholt, nun bleibt er noch 20 Punkte hinter dem Ex-US-Open-Sieger.

