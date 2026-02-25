Juve-Aufholjagd unbelohnt! Gala per Doppelschlag ins Achtelfinale

Galatasaray Istanbul reichte ein 2:3 (0:3, 0:1) nach Verlängerung bei Juventus Turin, um erstmals seit 2014 ins Champions League-Achtelfinale einzuziehen.

Juventus schöpfte gegen Galatasaray nach dem 2:5 in Istanbul durch ein Elfertor von Manuel Locatelli (37.) erstmals so richtig Hoffnung. Auch nach dem Ausschluss von Lloyd Kelly (49.) kämpften die Turiner verbissen um die Wende, die durch das 2:0 durch Federico Gatti (70.) und das 3:0 durch Weston McKennie (82.) zu gelingen schien. In der Verlängerung aber schwanden die Kräfte der Italiener, Victor Osimhen (105.+1) und Baris Yilmaz (119.) schossen Galatasaray jeweils mit Abschlüssen zwischen die Beine von Juve-Goalie Mattia Perin in die Runde der letzten 16.

(SID/APA)

SZENEN im VIDEO:

1:0 – Manuel Locatelli (37./Elfmeter)



Rote Karte – Lloyd Kelly (49.)





2:0 – Federico Gatti (70.)





3:0 – Weston McKennie (82.)





3:1 – Victor Osimhen (105.+1)





3:2 – Baris Yilmaz (119.)





