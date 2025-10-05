Juve gegen Milan endet torlos – Napoli wieder an der Spitze

Juventus Turin und Milan haben sich im Schlager der Serie A am Sonntag mit einem torlosen Remis getrennt. Die Turiner bleiben in dieser Saison damit weiter ohne Niederlage. Napoli gewann davor dank Toren von Andre Anguissa und Rasmus Höjlund das Heimspiel gegen Genoa 2:1 und kehrte damit wieder an die Tabellenspitze zurück. Punktegleich mit dem Meister, der zuletzt bei Milan mit einem 1:2 die erste Saisonniederlage kassiert hatte, ist die AS Roma Zweiter.

Milans große Chance auf den Sieg vergab Christian Pulisic vom Elfmeterpunkt. Der Amerikaner schoss in der 54. Minute über das Gehäuse.

(APA)/Beitragsbild: Imago