Juve vorerst neuer Spitzenreiter – Milan patzt in Lecce

Juventus Turin hat sich vorerst an die Tabellenspitze der italienischen Serie A vorgearbeitet.

Die Verteidiger Gleison Bremer (60.) und Daniele Rugani (70.) schossen beim 2:1 gegen Nachzügler Cagliari am Samstagabend den Sieg heraus. Die Sarden schafften durch Alberto Dossena (75.) nur noch den Anschlusstreffer. Juve schrieb in der Meisterschaft damit zum fünften Mal in Serie voll an.

Die Turiner liegen nun einen Zähler vor Inter, die Mailänder sind am Sonntag gegen Frosinone im Einsatz. Milan droht den Anschluss an das Spitzenduo zu verlieren. Die Rossoneri trennten sich von Lecce am Samstag nur mit einem 2:2, wobei sie einen 2:0-Vorsprung zur Pause liegen ließen. Auf Juventus fehlen Milan nun sechs Punkte.

(APA)/Bild: Imago