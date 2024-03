Juventus rutscht in der Serie A weiter ab

Juventus Turin kommt in der italienischen Fußball-Meisterschaft nicht mehr so richtig in Fahrt. Die „Alte Dame“ kam am Sonntag gegen Atalanta Bergamo über ein 2:2 nicht hinaus und hat damit von den jüngsten sieben Partien nur eine gewinnen können. In der Tabelle ging damit der Rückfall auf Rang drei einher.

Neuer Zweiter ist die AC Milan nach einem 1:0 gegen Empoli. Der Verfolger hat 16 Punkte Rückstand auf den an der Tabellenspitze liegenden Lokalrivalen Inter Mailand.

(APA)/Bild: Imago