KAC verlängert Vertrag von Trainer Matikainen

Der KAC hat den auslaufenden Vertrag mit Trainer Petri Matikainen um zwei Jahre verlängert. Der 53-jährige Finne ist seit Sommer 2018 beim Eishockey-Rekordmeister tätig. In seiner ersten Saison holte er mit den Rotjacken den Titel, die vergangene wurde wegen der Corona-Pandemie am 10. März abgebrochen.

“Die bisherigen zwei Jahre der Zusammenarbeit waren sehr erfolgreich, speziell die erste Saison, in der wir als Team enorm gewachsen sind und uns am Ende den Titel holten”, erklärte Matikainen in einer Club-Mitteilung vom Montag. Die Vorsaison sei dann aber durchwachsen verlaufen. “In der zweiten Spielzeit lief anfangs alles wie am Schnürchen, dadurch schraubten sich unsere Erwartungen sehr hoch, je länger das Jahr dauerte, desto stärker kam unser Motor ins Stottern, auch weil sich Schlüsselspieler verletzten. Die einheimischen Cracks haben sich jedoch sehr positiv entwickelt und sind in immer verantwortungsvollere Positionen hineingewachsen. Entsprechend optimistisch blicke ich auch in die Zukunft.”

Anlässlich seiner Vertragsverlängerung bei den #Rotjacken richtet sich Petri Matikainen auch an die KAC-Fans. pic.twitter.com/nKpuo72zdU — EC-KAC (official) (@EC_KAC) July 6, 2020

Wegen der Pandemie sei aktuell aber vieles unsicher und noch nicht planbar. “Aber ich habe das Bestreben, nach Klagenfurt zurückzukommen und meinen Teil dazu beizutragen, dass sich der EC-KAC auch in Zukunft prächtig entwickelt”, so Matikainen der auch schon als Spieler in Klagenfurt engagiert gewesen war. Die neue Saison soll am 25. September beginnen.

Club-Manager Oliver Pilloni hofft auf eine weiterhin gute Entwicklung seines Teams unter dem Finnen. “Sowohl die sportliche Entwicklung als auch die Festigung des Gefüges des Teams verliefen sehr positiv, darauf möchten wir in den beiden kommenden Saisonen aufbauen. Auf unserem Weg in die Zukunft werden einheimische Spieler noch stärker als bisher das Vertrauen erhalten, Schlüsselpositionen einzunehmen”, so Pilloni.

(APA)

Beitragsbild: GEPA