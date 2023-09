Kader für die Europa League: LASK verzichtet auf Vereinsikone Michorl

Vereinsikone Peter Michorl gerät beim LASK immer weiter aufs Abstellgleis. Nachdem der Routinier in den vergangenen beiden Bundesligaspielen bereits auf der Tribüne saß, ereilt den 28-Jährigen nun dasselbe Schicksal in der Europa League.

Michorl scheint nämlich nicht im offiziellen 25-Mann-Kader auf, den der LASK der UEFA für die Gruppenphase der Europa League im Herbst gemeldet hat.

Damit verpasst das LASK-Urgestein, das seit 2014 das Trikot der Atheltiker trägt, auch das Highlight-Spiel zum Auftakt gegen den FC Liverpool (am 21. September live auf Sky – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) sowie die weiteren fünf Gruppenpartien des LASK.

In einer Mitteilung ließ der LASK wissen: „Die sportliche Leitung hat sich intensiv damit auseinandergesetzt, mit welchem Kader wir die besten Chancen im europäischen Wettbewerb sehen. Dabei ist die Wahl auf diese Spieler gefallen, von denen ist die sportliche Leitung absolut überzeugt.“

Einsatz bei LASK-Amateuren

Nachdem Michorl in drei der ersten vier Bundesligarunden sowie im ÖFB-Cup noch in der LASK-Startelf stand, musste der Mittelfeldmann zuletzt gegen Lustenau und die Austria auf der Tribüne zusehen. Stattdessen spielte Michorl in der Regionalliga bei den LASK-Amateuren, wo er beim 5:1 gegen Allerheiligen einen Treffer erzielte.

In der Kampfmannschaft hat der Linksfuß unter Trainer Thomas Sageder aktuell aber einen schweren Stand. Mit Sascha Horvath, Branko Jovicic, Ivan Ljubic, Maksym Talovierov und der bald fitten Roma-Leihgabe Ebrima Darboe ist der Konkurrenzkampf im zentralen Mittelfeld enorm und macht die Aussicht auf regelmäßige Spielzeit für Michorl nicht besser.

