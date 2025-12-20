Kaiserslautern verliert Anschluss zur Spitzengruppe

Der 1. FC Kaiserslautern hat den Kontakt zur Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga vorerst verloren.

Die Roten Teufel unterlagen in einem turbulenten Heimspiel dem aufstrebenden 1. FC Magdeburg trotz Aufholjagd 2:3 (0:2) und haben damit sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Die Gäste verließen mit nun zehn Zählern aus den vergangenen vier Spielen erstmals seit dem vierten Spieltag die Abstiegsplätze.

Magdeburg war auf dem Betzenberg zunächst klar überlegen und lag kurz nach der Pause 3:0 in Führung. Baris Atik (22.), Mateusz Zukowski (35.) und Alexander Nollenberger (49.) hatten für den verdienten, scheinbar souveränen Vorsprung gesorgt. Zukowski verfehlte zwischenzeitlich nur knapp sogar noch einen weiteren Treffer (42.).

Fukada rettet Karlsruhe einen Punkt in Bochum

Der Karlsruher SC hat seine Niederlagenserie in der 2. Liga gestoppt, den erhofften Befreiungsschlag aber verpasst. Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner trotzte dem VfL Bochum beim 2:2 (0:1) auswärts einen Punkt ab und hielt das Team von Uwe Rösler auf Distanz. Auf den Rängen acht und neun hinken beide Klubs jedoch den eigenen Ansprüchen hinterher.

Francis Onyeka (35./69.) brachte Bochum zweimal in Führung, Karlsruhes Kapitän Marvin Wanitzek (47.) mit seinem fünften Saisontor und Shio Fukada (86.) glichen jeweils aus. Für den KSC war es nach zuletzt fünf Pleiten in Serie der erste Punkt, für Bochum nach vier Siegen und drei Niederlagen das erste Unentschieden vor heimischem Publikum in dieser Saison.

Fortuna siegt beim Mislintat-Einstand

Fortuna Düsseldorf hat eine verkorkste Hinrunde beim Einstand von Sven Mislintat versöhnlich beendet. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang gewann das Kellerduell gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 2:1 (1:0) und verließ mit 17 Punkten die direkten Abstiegsplätze.

Cedric Itten (24.) und Florent Muslija (65.) erzielten die Treffer beim fünften Saisonsieg der Rheinländer. Fürth kassierte im dritten Spiel unter dem neuen Trainer Heiko Vogel die erste Niederlage (zwei Unentschieden) und fiel mit 15 Zählern auf einen Abstiegsrang zurück. Daran änderte auch der Treffer von Noel Futkeu (86., Foulelfmeter nach Videobeweis) nichts.

(SID) Foto: Imago