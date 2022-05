Kalajdzic-Poker wird richtig heiß! Zweites Treffen zwischen Berater und Bayern

via

via Sky Sport Austria

Nach Informationen von Sky hat gestern das erste Treffen zwischen dem Management von Sasa Kalajdzic und den Verantwortlichen des FC Bayern in München stattgefunden.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Marco Neppe, Bayerns Technischer Direktor, haben sich mit Kalajdzic-Berater Sascha Empacher zu geheimen Verhandlungen getroffen. Sky erfuhr: der FC Bayern will den österreichischen Stürmer unbedingt.

Am Mittwoch fand deshalb die zweite Verhandlungsrunde statt. Diesmal an der Säbener Straße. Sky erwischte die Kalajdzic-Berater, wie sie um 17:12 Uhr in die Tiefgarage fuhren. Knapp eine Stunde zuvor erschien Neppe und betrat das Bürogebäude durch die Vordertür.

Kalajdzic-Poker wird heiß

Es wird verhandelt, aber nach unseren Informationen gibt es bisher noch keine Einigung. Der Rekordmeister gibt aber alles, um den gefragten Mittelstürmer zur kommenden Saison zu verpflichten. Der VfB Stuttgart ist bereit, den Österreicher für circa 20-25 Millionen Euro ziehen zu lassen.

Stuttgarts Sportchef Sven Mislintat hatte jüngst noch mal untermauert, dass es wahrscheinlich sei, dass Kalajdzic die Schwaben in diesem Sommer verlässt. Nächstes Jahr läuft sein Vertrag beim VfB aus. Auf diesem Transfer ist Druck drauf.

Sky Experte Didi Hamann sagte zuletzt über Kalajdzic als möglichen Nachfolger von Robert Lewandowski: „Wen ich sofort holen würde, wäre Sasa Kalajdzic aus Stuttgart, weil er letztes Jahr 16 Tore in der Bundesliga gemacht hat. Er hatte eine schwere Schulterverletzung, aber hat in der Rückrunde wieder einige wichtige Tore geschossen. Ich würde ihn unabhängig vom Verbleib oder einem Transfer von Lewandowski holen. Den kannst du vorne reinschmeißen, die letzten 20 Minuten, dann kannst du mal lange Bälle spielen“, schwärmt Hamann von den Fähigkeiten des großgewachsenen Österreichers.“

Bild: Imago