Kalajdzic reagiert auf Bayern-Gerücht & spricht über VfB-Zukunft

via

via Sky Sport Austria

Sasa Kalajdzic gilt beim VfB Stuttgart als Publikumsliebling, wird den Verein am Saisonende aber aller Voraussicht nach verlassen. Der Mittelstürmer reagiert dabei auch auf die Gerüchte über einen Wechsel zum FC Bayern.

„Dass ich mit den Bayern überhaupt in Verbindung gebracht werde, ist eine riesengroße Ehre und Bestätigung für meine sehr guten Leistungen. Das macht mich auch extrem stolz“, sagte Kalajdzic in einem Interview mit der Kronen Zeitung.

Direkten Kontakt mit dem Rekordmeister, der nach nach Informationen der SportBild Interesse zeigen soll, habe es aber noch keinen gegeben. Kalajdzic betonte, dass ihn „zurzeit nur der Klassenerhalt interessiert.“ Die Schwaben sind nach dem 0:0 in Mainz auf den Relegationsplatz 16 abgerutscht.

„Werden sehen, was im Sommer passiert“

„Ich habe mit Stuttgart ein korrektes Verhältnis. Wir werden sehen, was im Sommer passiert“, ergänzt der Österreicher. Ein klares Dementi bleibt also aus. Kalajdzic steht in Stuttgart noch bis 2023 unter Vertrag, die Zeichen stehen auf Abschied. Sowohl bei Abstieg als auch bei Klassenerhalt.

Bleibt der 24-Jährige der Bundesliga erhalten und schließt sich im Sommer dem FC Bayern an? In München könnte Kalajdzic in die Fußstapfen von Robert Lewandowski treten, der nach Sky Informationen intensiv vom FC Barcelona umworben wird.

(skysport.de) / Bild: Imago