Kalajdzic schießt Wolverhampton zum Sieg gegen Bournemouth

Sasa Kalajdzic hat die Wolverhampton Wanderers in der englischen Fußball-Premier-League zu einem 2:1-Auswärtssieg gegen Bournemouth geschossen. Der ÖFB-Teamspieler erzielte am Samstag in der 88. Minute, sechs Minuten nach seiner Einwechslung, nach Vorarbeit von Hwang Hee-chan das entscheidende Tor und scorte damit zum zweiten Mal in dieser Liga-Saison. Erfolge gab es auch für Manchester City (2:1 gegen Brighton) und Liverpool (2:0 gegen Everton).

Die „Citizens“ lagen nach ihrem ersten Sieg nach zuletzt zwei Meisterschafts-Niederlagen in Folge zumindest vorübergehend einen Punkt vor Liverpool an der Tabellenspitze. Arsenal würde allerdings mit einem Auswärts-Erfolg gegen Chelsea (Beginn 18.30 Uhr) Rang eins übernehmen. City legte gegen Brighton einen gelungenen Start hin – Juan Alvarez (7.) und Erling Haaland (19.) trafen für das Team von Pep Guardiola. Brightons Anschlusstor durch Ansu Fati (73.) blieb ohne Folgen.

Kurz zuvor entschied Liverpool das Merseyside-Derby für sich. Die „Reds“ bezwangen Everton mit 2:0, die drei Punkte gegen den Lokalrivalen sicherte Mohamed Salah per Doppelpack. Zunächst verwandelte der Ägypter einen Handelfmeter (75.), bevor er noch in der Nachspielzeit aus einem Konter nachlegte (97.). Everton spielte eine Stunde lang in Unterzahl, nachdem Ashley Young wegen wiederholten Foulspiels früh Gelb-Rot gesehen hatte (37.).

(APA)/Bild: Imago