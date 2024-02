Rigobert Song ist nicht mehr Trainer der Fußball-Nationalmannschaft Kameruns. Wenige Wochen nach dem Achtelfinal-Aus im Afrika Cup gab Verbandspräsident Samuel Eto’o die Entlassung des 47-Jährigen am Mittwoch in einem Interview mit dem französischen TV-Sender France 24 bekannt.

„Wir haben unsere Ziele nicht erreicht, und unser Exekutivkomitee und ich sehen keine Möglichkeit, den Vertrag zu verlängern“, sagte Eto’o. Einen Nachfolger nannte der ehemalige Stürmerstar nicht.

Song seit 2022 im Amt

Song hatte Kamerun Anfang 2022 übernommen, schaffte mit den „Unzähmbaren Löwen“ auf Anhieb die WM-Qualifikation. In Katar war zwar nach der Gruppenphase Schluss, immerhin sorgte der fünfmalige Afrika-Cup-Sieger gegen Brasilien (1:0) für einen Achtungserfolg. Beim Kontinentalturnier war bereits in der Runde der letzten 16 gegen Nigeria (0:2) Endstation – eine Enttäuschung.

Song, der mit Kamerun selbst zweimal den Afrika Cup gewonnen hatte (2000 und 2002), holte in seinen 23 Spielen als Nationaltrainer nur sechs Siege bei 9 Niederlagen und 8 Unentschieden. Als Spieler stand Song einst für ein halbes Jahr beim 1. FC Köln in der Deutschen Bundesliga unter Vertrag. In der Saison 2001/02 bestritt er 16 Bundesligaspiele für die Kölner.

(SID) / Bild: Imago