Kampf um CL: Austrias Frauen-Team kennt ihren nächsten Quali-Gegner

Das Frauen-Team der Wiener Austria bekommt es in der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League mit dem Glasgow City FC zu tun. Gewinnt Österreichs Vizemeister die Partie, wartet im Finale des Miniturniers der FC Minsk aus Belarus. Dies ergab die Auslosung in Nyon am Dienstag. Den ungesetzten Wienerinnen blieben dabei härtere Gegner wie die AS Roma oder Manchester United erspart.

Gespielt wird am 27. und 30. August, der Austragungsort des Turniers ist noch offen. Nur die Sieger der Finalspiele steigen in die 3. Runde auf, die die letzte Hürde auf dem Weg in die neue Ligaphase der „Königsklasse“ ist. Die Meisterinnen des SKN St. Pölten steigen im Meisterweg der Qualifikation ein, dort sind sie direkt in der 3. Runde (Spieltermine 11./18. September) dabei.

Verliert St. Pölten die K.o.-Runde, erfolgt der Umstieg in den neuen Women’s Europa Cup, der erstmals ausgetragen wird. Sturm Graz steigt dort als Dritter der abgelaufenen Meisterschaft in der ersten Quali-Runde ein.

(APA) / Foto: GEPA