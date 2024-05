Rund drei Wochen vor Beginn der Europameisterschaft in Deutschland ist der Kampf um die Meistertitel in den europäischen Ligen entschieden. Dabei dürfen sich auch einige österreichische Legionäre als Nummer eins ihres Landes bezeichnen.

Mit der Entscheidung im Kampf um den Titel in den europäischen Ligen konnten sich auch einige österreichische Legionäre zum Meister krönen. Während der derzeit verletzte David Alaba mit Real Madrid seine bereits zwölfte Meisterschale in die Höhe stemmen konnte, gelang Marko Arnautovic mit Inter Mailand nach der Saison 2009/10 der zweite Meistertitel. Auch Thomas Murg (Austria Wien 2012/13), Stefan Schwab (Admira 2010/11), Raffael Behounek (Mattersburg II 2017/18), Kevin Wimmer (Köln 2013/14) und Martin Fraisl (Schalke 2021/22) dürfen sich zum zweiten Mal in ihrer Karriere über die Meisterschaft freuen.

Meister 2023/24: Die österreichischen Legionäre in der Bildergalerie

