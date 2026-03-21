Am Sonntag steht in Kvitfjell der letzte Super-G der Frauen in dieser Saison auf dem Programm. Der Start erfolgt um 10:45 Uhr.

Im Fokus steht der Kampf um die kleine Kristallkugel: Sofia Goggia führt die Disziplinenwertung mit 449 Punkten an, Alice Robinson liegt mit 386 Zählern dahinter und will im Finale noch angreifen.

Das Rennen wird aus österreichischer Sicht von Mirjam Puchner eröffnet. Goggia geht mit Startnummer 8 ins Rennen, Robinson folgt mit Nummer 11.

Cornelia Hütter startet mit der Nummer 13 in den abschließenden Speed-Bewerb der Saison. Komplettiert wird das ÖSV-Aufgebot von Nina Ortlieb (16), Ariane Rädler (18) und Julia Scheib (22).

(Red.) / Bild: GEPA