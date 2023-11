Kampf ums europäische Frühjahr: So startet Salzburg bei Real Sociedad

„Mission Überwintern“ auswärts in Spanien: Der FC Salzburg will mit einem Erfolgserlebnis bei Real Sociedad (JETZT LIVE auf Sky Sport Austria 2 – streame mit dem SkyX-Traumpass) den Frust über das Champions-League-Aus endgültig vergessen und Platz drei in der Gruppenphase fixieren.

Um den Umstieg in die Europa League zu schaffen, würden den Salzburgern schon mehr ergatterte Punkte als Konkurrent Benfica im heutigen Fernduell reichen. Dafür setzt Trainer Gerhard Struber unter anderem auf das Offensivduo Petar Ratkov & Dorgeles Nene, während Sociedad auf eine mehrfache Rotation setzt.

So startet der FC Salzburg:

Mit diesen Spielern beginnen die Gastgeber von Real Sociedad:

(Red.)

