Kampfansage von Marko: “Verstappen ist reif für den Titel”

via

via Sky Sport Austria

Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko glaubt an die WM-Chance seines Top-Piloten Max Verstappen in der Formel 1. “Max ist reif für den Titel”, sagte Marko bei Sport1 und F1-Insider.com vor dem Großen Preis von Spanien (am Sonntag um 15.00 Uhr live auf Sky). Die jahrelange Dominanz von Mercedes und Rekordweltmeister Lewis Hamilton wolle man brechen: “Wir haben den Anspruch, mit Max Verstappen Weltmeister zu werden.”

Der junge Niederländer sei “zwischenzeitlich als Mensch und als Fahrer so gereift, dass er auch die Stärke und die Nerven hat, einen solchen Titelkampf mitzugestalten und auszufechten”, sagte Marko.

Der Respekt vor dem WM-Rivalen Hamilton ist allerdings groß. Mit dem Briten habe Mercedes einen “nicht übermächtigen, aber unglaublich starken Fahrer, der über sich hinaus wachsen kann”, sagte der 78-Jährige: “Wenn er eine Chance sieht, dann nutzt er sie.”

Im direkten Vergleich sei Hamilton “noch abgebrühter. Er kann auf seine Chance warten. Max, das muss man schon sagen, ist vom Charakter her eher temperamentvoll. Oder wenn man es anders ausdrückt: ungeduldiger. Das zeigt sich derzeit etwas zugunsten von Hamilton”, sagte Marko.

(SID)

Bild: GEPA