Kampflos weiter: Miedler/Cabral ziehen ins Winston-Salem-Finale ein
Das Tennis-Doppel Lucas Miedler und Francisco Cabral kämpft beim ATP250-Turnier in Winston-Salem um den zweiten gemeinsamen Titel.
Das Duo zog am Freitag kampflos ins Endspiel ein, da die topgesetzten Briten Joe Salisbury und Neal Skupski schon vor der Partie aufgaben. „Eine mega Chance, die wir nutzen wollen“, sagte Miedler zum Finale am Samstag. Dort warten bei der US-Open-Generalprobe als Gegner Rafael Matos/Marcelo Melo (BRA) oder Yuki Bhambri/Michael Venus (IND/NZL-2).
Ihren Premierentitel hatten Miedler und der Portugiese Cabral in dieser Saison in Gstaad gewonnen, seine bisher anderen sieben ATP-Doppel-Titel hat der 29-jährige ÖTV-Akteur gemeinsam mit seinem Landsmann Alexander Erler geholt.
Aktuelle ATP Tour Videos
Bittere Szenen: Sinner gibt auf & wird von Alcaraz getröstet
Sinner gibt auf! Alcaraz gewinnt Cincinnati-Finale
Stark angeschlagener Zverev verpasst Finaleinzug gegen Alcaraz
Trotz Atemnot: Zverev bezwingt Shelton und steht im Halbfinale von Cincinnati
Knapper Erfolg gegen Rublev: Alcaraz im Cincinnati-Halbfinale
Nächster Top-Spieler raus! Atmane setzt Sensations-Lauf fort
Sinner besiegt Angstgegner mühelos
Überraschung in Cincinnati! Atmane schockt Fritz
Alcaraz setzt beeindruckende Siegesserie fort & rollt ins Viertelfinale
Rublev lässt Comesana keine Chance
(APA)/Bild: GEPA