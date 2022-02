Kanada vor zweiter WM-Teilnahme

Kanadas Männer-Nationalmannschaft ist die erst zweite Teilnahme an einer Fußball-WM wohl nicht mehr zu nehmen. Am Mittwoch (Ortszeit) setzte sich die Auswahl in der finalen Phase der CONCACAF-Zone in El Salvador 2:0 gegen die Gastgeber durch und feierte damit den siebenten Sieg im elften Spiel.

Die Kanadier führen die Tabelle mit 25 Punkten Ausbeute vor den USA und Mexiko mit jeweils 21 an. Nur noch ein Sieg fehlt für die Qualifikation zum Turnier Ende des Jahres in Katar.

Auch die beiden Verfolger gewannen ihre Spiele am Mittwoch. Das US-Team bezwang bei frostigen Temperaturen in Saint Paul im Bundesstaat Minnesota Honduras klar mit 3:0, Salzburg-Profi Brenden Aaronson kam zu einem Kurzeinsatz. Mexiko besiegte Panama zu Hause mit 1:0.

(APA)

Artikelbild: Imago