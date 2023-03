Kane-Doppelpack! Tottenham baut Vorsprung auf Liverpool aus

via

Tottenham Hotspur baut durch ein 3:1 (2:0) gegen Nottingham Forest den Vorsprung auf den FC Liverpool vorerst auf sechs Punkte aus.

Die Spurs haben jedoch ein Spiel mehr absolviert als der Verfolger. Der englische Nationalmannschaftskapitän Harry Kane avancierte mit einem Doppelpack zum Matchwinner (19., 35. per Foulelfmeter), zudem traf Heung-Min Son (62.). Für die Gäste war Joe Worrall erfolgreich (81.), Andre Ayew scheiterte mit einem Handelfmeter in der Nachspielzeit an Tottenham-Keeper Fraser Forster (90.+5).

