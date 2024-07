Kane: EM-Titel wäre „das unglaublichste Gefühl“

Der Sieg im EM-Finale würde Englands Kapitän Harry Kane „alles bedeuten“.

Eine Trophäe zu gewinnen, sei „das unglaublichste Gefühl“, das man als Profifußballer erleben könne, sagte der 30-Jährige vom FC Bayern am Samstag knapp 24 Stunden vor dem Endspiel am Sonntagabend (21.00 Uhr) gegen Spanien. Auch für die englischen Fans wäre es „etwas sehr, sehr besonderes“, diesen „historischen Moment“ zu erleben.

England wartet seit dem WM-Titel 1966 auf den nächsten Finalsieg bei einem großen Fußballturnier. Bei der vergangenen Europameisterschaft 2021 unterlagen die „Three Lions“ in London Italien. „Viele von uns waren nach diesem Finale am Boden zerstört“, sagte Kane, der trotz seines Wechsels von Tottenham Hotspur zu den Bayern vor einem Jahr auf Vereinsebene weiter auf einen großen Titel wartet. „Es spricht Bände für die Mentalität der Mannschaft. Ich bin sehr glücklich, dass wir wieder hier stehen, natürlich wollen wir den letzten Schritt gehen.“

Nationaltrainer Gareth Southgate, der als Profi im Halbfinale 1996 in England gegen Deutschland im Elfmeterschießen nicht getroffen hatte, gab an, „nicht an Märchen“ zu glauben – wohl aber an Träume. „Wir haben eine großartige Möglichkeit, morgen das zu erreichen, worauf wir hingearbeitet haben“, sagte der 53-Jährige, der auf alle seine Nationalspieler zurückgreifen kann.

Kane hat zudem vor dem EM-Finale gegen Spanien auch den deutschen Fans gedankt. „Ob in den Hotels oder in den Stadien, überall spüre ich nicht nur die Unterstützung der englischen Fans, sondern auch die der deutschen. Das weiß ich sehr zu schätzen“, sagte der Stürmer von Bayern München am Samstagabend: „Ich bin mir sicher, dass es viele Deutsche gibt, die mir die Daumen drücken.“

Prinz William vor Finale: „Wir glauben an euch“

Prinz William und seine Frau Kate haben Englands Fußball-Nationalmannschaft viel Erfolg für das EM-Endspiel am Sonntag gegen Spanien gewünscht. „Wir sind so stolz auf euch alle, nur noch ein letzter Push, um den Job zu beenden! Geht raus und zeigt der Welt, was in euch steckt. Wir glauben an euch“, schrieben der Prinz und die Prinzessin von Wales am Samstag auf der Plattform X.

Der britische Thronfolger wird am Sonntagabend persönlich beim EM-Finale im Berliner Olympiastadion sein. Der 42-jährige William ist der älteste Sohn von König Charles III. Bei dieser Europameisterschaft schaute er sich bereits das Vorrundenspiel zwischen England und Dänemark sowie das Viertelfinale zwischen England und der Schweiz live im Stadion an.

(APA/SID).

Beitragsbild: Imago.