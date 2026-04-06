Kane-Entscheidung für Real-Kracher fällt kurzfristig

Der Startelf-Einsatz von Bayern-Star Harry Kane im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid ist noch fraglich. Der 32-jährige Torjäger verletzte sich während der Länderspielpause bei der englischen Nationalmannschaft am Sprunggelenk.

Kane verpasste dadurch zuletzt das Bayern-Spiel in der Bundesliga beim SC Freiburg.

Harry Kane hat das komplette Osterwochenende individuell an der Säbener Straße gearbeitet. Am Abschlusstraining (Montag, 12 Uhr) vor dem Champions-League-Kracher bei Real Madrid (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X) nahm der Engländer teil.

Vorsichtiger Optimismus bei Bayern

Beim FC Bayern herrscht vorsichtiger Optimismus hinsichtlich eines Startelf-Einsatzes. Eine Entscheidung fällt kurzfristig. „Die Physios arbeiten daran. Er ist ständig auf dem Gelände und lässt sich pflegen. Wir glauben daran, dass es funktioniert“, erklärte Sportvorstand Max Eberl nach dem 3:2 (0:0)-Erfolg der Münchner beim SC Freiburg.

Ähnlich äußerte sich Trainer Vincent Kompany. „Vom Gefühl her wird er es schaffen“, sagte der Belgier. Joshua Kimmich war sich sogar ganz sicher. „Der wird da auch mit dem Rollstuhl spielen“, meinte der DFB-Kapitän: „Ich erwarte, dass er am Dienstag fit auf dem Platz steht.“ Noch aber wackelt Kane.

(Kerry Hau – skysport.de)

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