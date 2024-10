Kane-Hattrick gegen Stuttgart! Bayern verteidigt Tabellenführung

Auch dank eines Hattricks von Torjäger Harry Kane hat Bayern München die Tabellenführung in der deutschen Bundesliga verteidigt.

Der Engländer schoss den Rekordmeister am Samstag mit drei Toren (57., 61., 80.) zu einem Sieg im „Südgipfel“ gegen Vizemeister VfB Stuttgart, Kingsley Coman traf spät (89.) zum 4:0-Endstand.

Bei den Bayern wurde ÖFB-Legionär Konrad Laimer in der 68. Minute von Trainer Vincent Kompany eingewechselt. Der 27-jährige Salzburger bekleidete wie zuletzt die Position des Rechtsverteidigers. In der 5. Minute hatte sich Aleksandar Pavlovic an der Schulter verletzt, der defensive Mittelfeldspieler – Laimers Lieblingsposition – wurde von Joao Palhinha ersetzt.

(APA)/Bild: Imago