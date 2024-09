Kane lüftet Geheimnis um Ball-Botschaft

Bayern-Superstar Harry Kane hat mit seinem Viererpack beim 9:2-Erfolg gegen Dinamo Zagreb für Furore gesorgt und wie gewohnt den unterschriebenen Spielball als Souvenir mitgehen lassen. Eine Botschaft sorgt dabei für Verwunderung. Nun ist das Rätsel gelöst worden.

Zahlreiche Bayern-Stars haben auf Kanes „Vier-Tore-Ball“ nach dem furiosen 9:2-Sieg gegen Dinamo Zagreb unterschrieben. Soweit nichts Ungewöhnliches, schließlich lässt der Engländer regelmäßig Spielbälle mitgehen, mit denen er dreimal oder häufiger eingenetzt hat

Über eine Botschaft rätselte die Social-Media-Welt dennoch: „Bro not again“ war auf dem Spielgerät zu lesen. Wer war das? „Hi Leute, danke! Es war mein Freund Michael Olise“, schrieb Kane auf Nachfrage seines Klubs. „Wer sonst“, scherzte die Social-Media-Abteilung der Münchner.

Sensationelle Torquote

Der 31-jährige Angreifer erzielte seine Treffer 50, 51, 52 und 53 – und das in seinem 50. Pflichtspiel für den deutschen Rekordmeister. On top kommen 15 Assists. Olise wird also aller Voraussicht nach noch weitere Spielbälle für Kane unterschreiben dürfen…

