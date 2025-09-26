Kane-Rekord und Laimer-Tor: Bayern schlägt Werder klar

Der FC Bayern hat seinen Topstart in der deutschen Fußball-Bundesliga gegen Werder Bremen prolongiert.

Der Meister gewann am Freitag vor 75.000 in der Allianz Arena mit 4:0 und holte damit den fünften Sieg im fünften Spiel. ÖFB-Teamakteur Konrad Laimer erzielte in der 87. Minute sein erstes Saisontor, wobei er mit seinem schwächeren linken Fuß traf. Marco Friedl spielte als Werder-Kapitän durch und verschuldete einen Elfmeter.

Auch Romano Schmid spielte bei den Gästen durch, blieb aber in der Offensive wirkungslos. Marco Grüll war ab der 73. Minute im Einsatz. Der verletzte Maximilian Wöber fehlte bei den Bremern weiter.

Die Münchner drückten die Norddeutschen vom Anpfiff an tief in ihre eigene Hälfte. Bayern-Topscorer Harry Kane fand schon in den ersten vier Minuten zwei Hochkaräter vor, ließ jedoch beide aus. Die Führung war in der 22. Minute eine Co-Produktion von Jonathan Tah und Luis Diaz: Der Kolumbianer fälschte einen Fersler von Tah ins Tor ab, dem der Treffer gutgeschrieben wurde. Kane traf in der 45. Minute vom Elfmeterpunkt zum Halbzeitstand von 2:0.

HIGHLIGHTS | FC Bayern München – Werder Bremen | 5. Spieltag

Friedl hatte im Abwehrzentrum gegen Kane einen schweren Stand. Der Tiroler entschärfte gegen den Engländer die eine oder andere brenzlige Situation, verursachte aber mit einem ruppigen Einsteigen ohne echte Chance auf den Ball auch den Elfmeter. Nach der Pause stockte Kane (65.) seine Ausbeute auf zwei Treffer an diesem Abend auf, ehe der als Linksverteidiger durchspielende Laimer aus kurzer Distanz den Schlusspunkt setzte.

Für Kane war es in seinem 104. Pflichtspiel für die Bayern das 100. Tor. Keiner schaffte diese Marken in Europas Topligen schneller: Ex-Salzburger Erling Haaland (bei Manchester City) und Cristiano Ronaldo (in seiner Zeit bei Real Madrid) brauchten jeweils 105 Spiele für 100 Treffer.

„Es ist selbst für mich verrückt“, gab Kane bei Sky zu, „es ist eine Ehre, 100 Tore für diesen großartigen Klub zu erreichen. Es so schnell zu schaffen, darauf bin ich sehr stolz. Hoffentlich kann ich weitere 100 so schnell wie möglich erreichen.“ Auf Gerüchte über eine Rückkehr nach England angesprochen, betonte er: „Das ist überhaupt nicht in meinen Gedanken, ich genieße hier jede Minute.“

(APA)/Bild: Imago