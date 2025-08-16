Kane und Diaz treffen! Bayern gewinnt Supercup

Bayern München hat sich den ersten Titel der Saison geholt. Der deutsche Fußball-Meister gewann den Franz-Beckenbauer-Supercup durch ein umkämpftes, aber verdientes 2:1 (1:0) bei Pokalsieger VfB Stuttgart. Für die Bayern ist es bereits der elfte Erfolg in diesem Wettbewerb.

In einem hitzigen Südgipfel, der im Vorfeld von den Diskussionen um einen Wechsel von Nick Woltemade nach München überlagert wurde, traf Torjäger Harry Kane in der 18. Minute zur Führung für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany. 75-Millionen-Einkauf Luis Díaz erzielte in seinem ersten Pflichtspiel für den Rekordmeister vor 60.000 Zuschauern das 2:0 (77.). Jamie Leweling verkürzte in der Nachspielzeit (90.+3).

Für die Bayern beginnt die Bundesliga am Freitag mit einem Heimspiel gegen RB Leipzig, Stuttgart spielt am Samstag bei Union Berlin.

HIGHLIGHTS | VfB Stuttgart – FC Bayern München | Franz-Beckenbauer-Supercup

