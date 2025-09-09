„Kann nur den Hut ziehen“ – Die Stimmen zum ÖFB-Sieg gegen Bosnien

Das ÖFB-Team meistert das schwere Auswärtsspiel in der WM-Qualifikation gegen Bosnien-Herzegowina und bleibt nach vier Partien mit dem Punktemaximum makellos. Hier gibt es die Stimmen der ÖFB-Akteure nach dem Spiel.

Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef): „Es war ein extrem schweres Spiel. Bei dieser Atmosphäre und der körperlichen Spielweise des Gegners war es schwer, ruhige Phasen zu haben. Nach 20 Minuten ist es besser geworden. Wir haben nicht alles richtig gemacht, aber enorm viel Energie am Platz gelassen. Ich kann nur den Hut ziehen vor den Jungs. Der schnelle Ausgleich war ärgerlich, aber da kann ich noch ein Auge zudrücken, weil wir das zweite Tor gemacht haben. Mit dem Sieg haben wir es jetzt selbst in der Hand. Wir wussten, dass das kein Spiel wird, in dem wir auftreten können wie ein weißes Ballett, aber was zählt, ist der Sieg. Es war ein großer Schritt zur WM, wir sind nicht mehr auf andere Ergebnisse angewiesen.“

David Alaba (ÖFB-Teamkapitän): „Wir sind in Momenten ruhig geblieben, in denen es emotional in eine andere Richtung gehen kann. Wir haben auch die richtige Einstellung und den Willen gezeigt. Mit unserer Qualität wissen wir, dass wir uns immer Chancen herausspielen können. Wir haben in vielen Phasen vieles richtig gemacht.“

Marcel Sabitzer (ÖFB-Torschütze): „Das Wichtigste sind die zwei Siege, wenn man selbst dazu etwas beiträgt, tut das gut. Wir hätten in beiden Partien besser spielen können, aber es war klar, dass wir sechs Punkte brauchen, und das haben wir geschafft, darüber sind wir sehr froh. Wir haben aber technisch die Genauigkeit vermissen lassen und zu viele Fehler gemacht. Wir haben Luft nach oben.“

Nicolas Seiwald (ÖFB-Spieler): „Wir haben alles gegeben, es war ein richtiger Fight, aber das haben wir schon vorher gewusst. Der Platz war nicht optimal, aber wir haben gewonnen. Wir haben in der ersten Hälfte ein bisschen zu langsam gespielt und hatten vielleicht ein bisschen zu wenig Mut, haben dann aber in der zweiten Hälfte etwas draufgelegt und verdient gewonnen. Der Sieg hat einen brutal hohen Stellenwert. Jetzt haben wir eine super Ausgangslage, trotzdem warten noch Spiele. Es ist erst die Hinrunde gespielt.“

Sergej Barbarez (Teamchef Bosnien-Herzegowina): „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Leider haben wir verloren, aber diese Mannschaft hätte ein Unentschieden verdient. Die erste Halbzeit war die beste von unserer Mannschaft, seit ich Nationaltrainer bin. Die Spieler waren taktisch sehr gut und haben die Österreicher in dieser Phase neutralisiert. Das erste Tor war unglücklich, danach sind wir sofort zurückgekommen. Ich bin zufrieden damit, was die Spieler gezeigt haben. Man sieht, welche Erfahrung die österreichischen Spieler haben. Ich denke, das war heute der Unterschied.“

