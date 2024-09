Kantersieg für HSV – Düsseldorf erobert Tabellenführung

Der Hamburger SV hat mit dem zweiten Sieg in Folge den Anschluss an die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga Deutschlands hergestellt. Angeführt vom starken Eigengewächs Fabio Balde gewann der HSV am Sonntag zu Hause mit 5:0 (2:0) gegen Jahn Regensburg, Ransford Königsdörffer (1.) und Robert Glatzel (14.) trafen für die Hanseaten – der erst 19 Jahre alte Balde bereitete beide Tore sehenswert vor. Auch der für den Jungstar eingewechselte Jean-Luc Dompe glänzte: Er erhöhte per Doppelpack (76./90.+3) und legte den Treffer von Davie Selke (89.) auf.

Der HSV erwischte vor 53.779 Zuschauern im Volksparkstadion einen Traumstart: Königsdörffer traf per Kopf nach einer wunderbaren Balde-Flanke zum schnellsten Zweitliga-Treffer der Klubgeschichte, mit vier Saisontoren hat der 23-Jährige schon jetzt doppelt so oft getroffen wie in der kompletten Vorsaison. Glatzel nutzte dann in perfekter Torjägermanier gleich die zweite gute Möglichkeit zum nächsten Treffer.

Doch der HSV hatte bei seiner insgesamt ordentlichen Vorstellung auch Glück. Der vermeintliche Ausgleichstreffer durch ein Eigentor von Dennis Hadzikadunic zählte nach einem Videobeweis nicht, weil Dominik Kother zuvor ganz knapp im Abseits gestanden hatte (8.). Zudem wäre ein missglückter Rückpass von Silvan Hefti fast im eigenen Tor gelandet, doch Sebastian Schonlau konnte den Patzer gerade noch ausbügeln (42.).

Düsseldorf erobert gegen Hertha Tabellenführung

Fortuna Düsseldorf hat die gute Frühform in der 2. Fußball-Bundesliga erneut unter Beweis gestellt und die Tabellenführung behauptet. Die Fortuna gewann am Sonntag das kampfbetonte Prestigeduell bei Hertha BSC mit 2:0 (1:0) und tankte vor dem Rheinderby gegen den 1. FC Köln am kommenden Wochenende weiteres Selbstvertrauen. Hertha stagniert nach der zweiten Saisonniederlage im Tabellenmittelfeld.

Dawid Kownacki (13.) brachte Düsseldorf nach einem Freistoß in Führung. Jona Niemiec (66.) sorgte für die Vorentscheidung.

Trotz vereiteltem Elfer: Fürth verpasst Sieg

Die SpVgg Greuther Fürth hat den Sprung in der Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Das Kleeblatt kam am 5. Spieltag nach einer schwachen Vorstellung nicht über ein 0:0 gegen die SV Elversberg hinaus – ist damit aber weiter ungeschlagen. Bedanken konnten sich die Fürther bei Torwart Nahuel Noll, der einen Strafstoß parierte (53.).

(SID).

Beitragsbild: Imago.