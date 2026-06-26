Kantersieg gegen Irak: Senegal darf aufs Weiterkommen hoffen

Im Torrausch Richtung K.o.-Runde: Senegal hat seine Pflichtaufgabe bravourös erfüllt – das Weiterkommen bei der Fußball-WM ist nun ganz nah. Das Team um Topstar Sadio Mané fertigte Außenseiter Irak am Freitag in Toronto zum Abschluss der Vorrunde mit 5:0 (1:0) ab. Mit drei Punkten und einer Tordifferenz von +2 stehen die Westafrikaner davor, als einer der acht besten Gruppendritten das Ticket für das Sechzehntelfinale zu lösen.

Habib Diarra (4.), Ismaila Sarr (56.), Pape Gueye (59./71.) mit zwei traumhaften Fernschüssen und Iliman Ndiaye (82.) trafen für die Mannschaft von Nationaltrainer Pape Thiaw, die die ersten beiden Turnierspiele in der starken Gruppe I gegen Frankreich (1:3) und Norwegen (2:3) verloren hatte. Der Iraker Rebin Sulaka sah wegen einer Notbremse die Rote Karte (13./nach Videobeweis).

Die Löwen von Teranga wollen nach dem Drama um den aberkannten Afrika-Cup-Titel zu Beginn des Jahres nun bei der WM einen ähnlichen Coup wie bei ihrem Debüt 2002 wiederholen, als sie in Japan und Südkorea das Viertelfinale erreicht hatten. Der punktlose Irak ist derweil als Gruppenletzter ausgeschieden.

Die Vorrunde der Senegalesen war neben den Niederlagen auch von Störgeräuschen abseits des Platzes begleitet worden. Zu spät gezahlte Prämien, schlechtes Essen im WM-Camp und das Hickhack um die Vertragsverlängerung von Thiaw – all das soll nun jedoch abgehakt sein. Bitter war unterdessen der Ausfall von Stammtorwart Édouard Mendy mit einer Knieverletzung; für ihn startete Mory Diaw.

Doch zu Beginn lief im Duell mit dem Irak alles für Senegal. Einen Kopfball von Abdoulaye Seck nach einer Ecke verlängerte Diarra letztlich ins Tor. Nur Minuten später schickte Schiedsrichter Anthony Taylor aus England Sulaka nach Ansicht der Videobilder vom Platz, weil jener Mané an einer klaren Torchance gehindert hatte.

Auch wenn die Iraker sich nicht aufgaben, blieben sie offensiv viel zu harmlos. Senegal tat sich dennoch teils schwer, durch die gegnerischen Reihen zu kommen. Ein Schuss des gebürtigen Kölners Ismail Jakobs (33.), 2021 U21-Europameister mit Deutschland, rauschte nur knapp rechts am Tor vorbei. Kurz vor der Pause drosch Mané (45.+1) den Ball von der Strafraumgrenze über die Latte.

Nach der Halbzeit dominierten die Senegalesen deutlich. Ihnen war anzumerken, dass sie noch mehr Tore für die nächste Runde brauchten. Nach einem Ballverlust der Iraker schalteten Thiaws Spieler schnell um, Sarr drückte den Ball letztlich über die Linie. Die eingewechselten Gueye und Ndiaye machten alles klar.