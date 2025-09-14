Kantersieg im Ausweichstadion: Barca schießt Valencia ab

Der FC Barcelona hat vor einer ungewohnt kleinen Kulisse einen Kantersieg gefeiert. Das Team von Trainer Hansi Flick gewann im Ausweichstadion Estadi Johan Cruyff vor nur 6000 Zuschauern in La Liga mit 6:0 (1:0) gegen den FC Valencia.

Mit dem dritten Sieg aus den ersten vier Spielen und zehn Punkten bleibt Barca am Spitzenreiter Real Madrid dran (12).

Die Doppelpacker Fermín López (29./56.), Raphinha (53./66.) und Robert Lewandowski (76./87.) führten Flicks Mannschaft im ersten Heimspiel der neuen Saison zum klaren Erfolg. Jungstar Lamine Yamal fehlte Flick wegen Leistenproblemen.

Ursprünglich war gegen Valencia die Rückkehr ins umgebaute Camp Nou geplant. Der Klub erhielt allerdings noch nicht die nötige Freigabe. In den vergangenen beiden Saisons hatte Barcelona im Olympiastadion seine Heimspiele ausgetragen. Dort konnte aufgrund eines Konzerts von Musiker Post Malone am Freitagabend aber nicht gespielt werden.

(SID)

Bild: Imago