Kanu-EM: Lehaci-Schwestern Sechste über 200 Meter

Die Schwestern Adriana (17 Jahre) und Ana Roxana Lehaci (32) haben am Sonntag im EM-Finale in München im Kajak-Zweierbewerb den sechsten Rang belegt. Die Medaillenränge verpassten die Österreicherinnen um knapp 1,4 Sekunden. Der Sieg ging an das Boot aus Ungarn.

Am Sonntagnachmittag (16.05 Uhr) war Ana Roxana Lehaci noch im 5.000-m-Finale im Einer-Einsatz. Im Canadier-Einer landete Manfred Pallinger im B-Finale auf dem achten und letzten Platz. Para-Athlet Markus Swoboda belegte am Sonntag im 200-m-Finale den fünften Rang, ihm fehlten knapp 1,8 Sekunden auf Bronze.

