Kapfenberg Bulls vs. Traiskirchen Lions – JETZT LIVE auf Sky Sport Austria 1

via

via Sky Sport Austria

Tabellenschlusslicht Traiskirchen gastiert bei den Kapfenberg Bulls. Für das erfolgreichste Team der vergangenen Jahre verlief die bisherige Saison noch nicht optimal. Im neuen Jahr wollen die Bulls zurück zu alter Stärke finden. Das erste Aufeinandertreffen der Mannschaften entschieden die Kapfenberger klar mit 82:59 für sich. Die Traiskirchen Lions lagen damals zur Halbzeit zwar noch um einen Punkt voran, jedoch zeigten die Bulls in Viertel drei und vier ihre Qualitäten und fuhren den deutlichen Sieg ein. Können die Traiskirchner diesmal über die volle Spielzeit überzeugen oder feiern die Steirer auch im zweiten Duell einen Erfolg? Die Antwort gibt es ab 18:55 Uhr live auf Sky Sport Austria 1. Moderiert wird das Spiel von Roland Streinz und Otto Rosenauer wird als Kommentator fungieren.

Sky ist offizieller Medienpartner der bet-at-home Basketball Superliga

Als offizieller Medienpartner zeigt Sky in dieser Saison bis zu 48 TV-Spiele live. Alle weiteren Basketball Superliga Spiele werden von Synergy Sports produziert und sind im Live-Stream auf skysportaustria.at frei empfangbar zu sehen. Sky überträgt in dieser Spielzeit beide Cup-Semifinalspiele und das Cupfinale live. Zusätzlich erwarten Basketball-Fans auf Sky zum ersten Mal die Finalspiele der „Austrian Club Championship“, bei dem die Basketballer:innen in einem 3×3 gegeneinander antreten.

Die bet-at-home Basketball Superliga live bei Sky:

Samstag, 8. Jänner 2022

18:55 Uhr

Kapfenberg Bulls – Arkadia Traiskirchen Lions, live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Roland Streinz

Kommentator: Otto Rosenauer

Bild: GEPA