Kapfenberg gewinnt Nachtragsmatch bei der Admira

Die Kapfenberger SV macht im Abstiegskampf der 2. Fußballliga weiter Boden gut. Die Steirer gewannen am Dienstagabend das Nachtragsspiel zur 23. Runde bei der Admira 2:0 (0:0) und schoben sich mit nun 23 Punkten auf Rang 14 vor. Zwei Zähler fehlen noch auf einen Nichtabstiegsplatz. Die Südstädter hingegen rutschen immer weiter ab und haben als Elfte nur mehr drei Punkte Vorsprung auf den KSV. Die Partie zwischen Vorwärts Steyr und Amstetten musste neuerlich verschoben werden.

Der 18-jährige Innenverteidiger David Heindl brachte die Gäste per Kopf nach Flanke von Winfred Amoah in der 52. Minute in Führung. In der Nachspielzeit (96.) sorgte Mark Grosse mit einem tollen Heber aus fast 50 Metern für die Entscheidung. Für die Steirer war es der dritte Sieg in den letzten vier Liga-Spielen, in denen sie insgesamt zehn Punkte einsammelten und damit die Rote Laterne abgaben.

Bundesliga-Absteiger Admira hingegen ist seit vier Runden sieglos (2 Remis, 2 Niederlagen). Die Partie hätte bereits vergangenen Freitag stattfinden sollen, musste aber wegen Starkregens verschoben werden.

Das galt ebenfalls für das Duell von Steyr mit Amstetten, allerdings konnte die Partie auch am Dienstag wegen Unbespielbarkeit des Platzes nicht stattfinden. Das Spiel soll nun nächsten Dienstag (25. April) um 18.30 Uhr ausgetragen werden.

