Kapfenberg gewinnt punktereiches Steiermark-Duell gegen Graz

Die Kapfenberg Bulls zogen dank einem 96:89-Erfolg im Steiermark-Duell mit UBSC Graz am Rivalen vorbei auf Rang drei.

BC Vienna ist in der Männer-Basketball-Superliga indes weiter im Siegesrausch. Der Tabellenführer bezwang am Mittwochabend in der 5. Runde der Platzierungsrunde zu Hause die Oberwart Gunners mit 81:77 und gewann damit das zwölfte Ligaspiel in Folge.

Der Vorsprung auf die Swans Gmunden, die eine Partie mehr ausgetragen haben, beträgt nach wie vor sechs Punkte. Der oberösterreichische Titelverteidiger gab sich beim 86:64 beim SKN St. Pölten keine Blöße.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.