Kapfenberger SV nach Sieg auf der Hohen Warte Dritter

Zum Abschluss der 27. Runde der 2. Fußball-Liga hat der Kapfenberger SV am Sonntag auf der Hohen Warte einen 2:0 (1:0)-Auswärtssieg gefeiert. David Heindl hatte die Gäste bei der Vienna in der ersten Hälfte nach einem Eckball in der 31. Minute mit 1:0 in Führung gebracht. Nach Seitenwechsel erhöhte Alexander Hofleitner (65.) aus einem Penalty auf 2:0. Die Steirer überholen damit die Vienna in der Tabelle und sind Dritter.

An der Spitze liegt seit Freitag die SV Ried. Die Oberösterreicher hatten mit einem 2:0-Heimsieg im Schlager die lange Zeit führende Admira abgelöst.

Die Vienna kam zwar mit mehr Elan als vor der Pause auf das Feld und steuerte in Richtung Ausgleich. Da brachte der Strafstoß für Kapfenberg die Vorentscheidung. Hofleitner, der am Samstag seinen 25. Geburtstag gefeiert hat, stellte mit einem sicheren Schuss in die Mitte auf 2:0. Es war sein 15. Saisontreffer. Dieser besiegelte den siebenten Sieg für den KSV in acht Spielen. Die Vienna beendete die Partie wegen einer gelb-roten Karte für David Ungar (79.) zu zehnt.

(APA)/Beitragsbild: GEPA