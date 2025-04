Kapitän Andreas Leitner verlängert bei Ried

Kapitän Andreas Leitner hat seinen Vertrag bei der SV Guntamatic Ried um weitere drei Jahre bis 2028 verlängert. Der 31-jährige Tormann spielt seit Juni 2023 im Innviertel. Der neue Vertrag gilt sowohl für die 1. als auch für die 2. Bundesliga.

„Wir freuen uns sehr, dass mit Andreas Leitner unser Kapitän langfristig an Bord bleibt. Andreas ist nicht nur ein absoluter Leistungsträger unserer Mannschaft, sondern auch ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Kabine. Wir wollen solche Identifikationsfiguren im Klub halten, um für Stabilität im Kader zu sorgen. Andi soll weiterhin die Mannschaft führen sowie bei der Integration von neuen und jungen Spielern helfen. Ausschlaggebend war vor allem die sportliche Performance: Andi hat in 54 Meisterschaftsspielen für die SV Guntamatic Ried nur 38 Gegentore erhalten und insgesamt 30-mal zu Null gespielt“, erklärt Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport bei der SV Guntamatic Ried.

„Diese Vertragsverlängerung hier in Ried bedeutet mir sehr viel. Ich habe mich vom ersten Tag an sehr wohl gefühlt und habe großes Vertrauen verspürt. Das möchte ich mit diesem neuen Vertrag auch zurückgeben“, sagt Andreas Leitner. „Wir sind voller Tatendrang und werden in den letzten fünf Runden alles daransetzen, dass wir unser großes Ziel erreichen. Wir haben es jetzt in der eigenen Hand.“

(SV Ried)/Beitragsbild: SVR/Schröckelsberger