Kapitän Friedl kehrt bei Bremen zurück

Kapitän Marco Friedl wird beim deutschen Fußball-Bundesligisten Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/live Sky) gegen den VfL Wolfsburg in die Startelf zurückkehren. Das bestätigte Trainer Ole Werner am Donnerstag. Der 26-jährige Verteidiger hatte sich Mitte Februar das Syndesmoseband gerissen und verpasste deshalb die vergangenen vier Spiele.

„Wenn Marco jetzt nichts Außergewöhnliches mehr passiert in den nächsten 48 Stunden, wird er anfangen. Zum frühen Zeitpunkt ist er jetzt wieder da. War jetzt auch nicht so zu erwarten. Das ist auch dann Zeugnis dessen, wie er arbeitet“, sagte Werner über den Österreicher.

(APA)/Bild: Imago