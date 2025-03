Kappacher als WM-Siebenter bester Österreicher

Adam Kappacher hat am Freitag bei der WM der Ski Crosser in St. Moritz für die beste ÖSV-Platzierung gesorgt. Der 31-jährige Salzburger profitierte im Viertelfinale in St. Moritz von einer Kollision zweier Konkurrenten, wurde Halbfinal-Vierter und dann Gesamt-Siebenter. Seine ÖSV-Kollegen Johannes Rohrweck (11.), Johannes Aujesky (15.) und Tristan Takats (28.) waren schon davor ausgeschieden. Katrin Ofner belegte als einzige qualifizierte ÖSV-Frau Rang 14.

„Bei der WM zählt nur eins, zwei, drei. Schade, dass es im Halbfinale nicht hingehaut hat“, sagte Kappacher im ORF-Interview. „Es ist bei uns so knapp: der Ryan Regez (späterer Weltmeister, Anm.) hätte in der ersten Runde weg sein können, ich habe auch in der zweiten Runde Glück gehabt. Es muss einfach alles zusammenpassen, dass man da um eine Medaille mitfahren kann.“

So hatte sein Mannschaftskollege Rohrweck das Halbfinale um nur 0,03 Sekunden verpasst. Gold ging bei den Männern nach einem ereignisreichen Finale ungefährdet an den Schweizer Regez. Ofner schied als Vierte ihres Viertelfinales aus. Die Schweizerin Fanny Smith holte sich vor eigenem Publikum nach 2013 ihre insgesamt zweite Goldmedaille und ihre siebente bei Weltmeisterschaften en suite – Doppel-Gold also für die Eidgenossen.

(APA) Foto: Imago