Kara mit Orlando im MLS-Playoff ausgeschieden

Ercan Kara und sein Fußballclub Orlando City sind in der ersten Play-off-Runde der Major League Soccer (MLS) ausgeschieden.

Das Team aus Florida verlor am Sonntag (Ortszeit) in dem K.o.-Spiel der Eastern Conference bei CF Montreal mit 0:2 (0:0). Kara hatte in Hälfte eins die beste Chance für sein Team, der Wiener schoss jedoch frei vor dem Tor über das Gehäuse (25.) und verpasste die Gästeführung. Auch im Vorjahr war für Orlando in Runde 1 der Play-offs Endstation gewesen.

(APA)/Bild: Imago