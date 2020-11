Karriere nach dem Fußball: Lazaro zieht es in die Musikbranche

via

via Sky Sport Austria

ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro arbeitet bereits jetzt an der Karriere nach der Karriere – und die soll sich, wenn möglich, in der Musikbranche abspielen. Der 24-Jährige schreibt und produziert eigene Lieder. Das hat der Gladbach-Legionär dem Magazin “Life after Football” erzählt.

Lazaros große Leidenschaft neben dem Fußball ist die Musik. “Musik ist neben Fußball mein größtes Hobby und der perfekte Ausgleich. Ich lerne gerade, Musik zu produzieren”, sagt Lazaro, der sich dafür bereits ein Home-Studio eingerichtet hat.

“Ich bin nicht der Typ, der nach dem Training nach Hause geht, einen Kaffee trinkt oder ein Buch liest. Ich will etwas Produktives machen und kreativ bleiben”, betont der ÖFB-Teamspieler. Der Steirer schreibt bereits eigene Lieder. „Ich schreibe oft und gerne. Häufig bis spät in die Nacht. Die meisten Texte sind auf Englisch. Der letzte Song, den ich geschrieben habe, ist ein Liebeslied. Eine schöne und wahre Geschichte. Ich bin zurzeit verliebt“, gewährt Lazaro einen Einblick in sein Privatleben.

Seine musikalische Kreatitvität will Lazaro auch auf dem Platz ausleben. “Auch auf dem Fußballplatz versuche ich, möglichst kreativ zu sein. Mein Vorbild war immer Ronaldinho, der meiner Meinung nach bis heute der kreativste Spieler der Fußballgeschichte ist. Ich versuche, ohne Angst vor Fehlern zu spielen”, gibt sich Lazaro selbstbewusst.

Bild: GEPA