Karrierehoch für Ofner! Thiem fällt in Weltrangliste zurück

Der Steirer Sebastian Ofner steht in der Woche vor dem Heim-Tennisturnier in Kitzbühel als 52. auf einem neuen Weltranglistenhoch.

Die Top 50 nimmt der Båstad-Viertelfinalist diese Woche in Umag in Angriff. Sein Landsmann Dominic Thiem hingegen fiel durch sein Achtelfinal-Out von Gstaad um 18 Plätze auf den 112. Platz zurück. Bei den Frauen verlor Julia Grabher durch ihr Auftakt-Out in Palermo drei Positionen, sie ist nun 61. An der Spitze gab es da wie dort keine Änderungen.

(APA)

Beitragsbild: Imago