Kasper beendet Niederlagenserie mit Detroit

Marco Kasper hat mit den Detroit Red Wings in der National Hockey League eine Serie von drei Niederlagen in Folge beendet.

Beim 5:2-Heimsieg gegen die Calgary Flames blieb der Kärntner am Montag (Ortszeit) ohne Scorer-Punkt. Altstar Patrick Kane traf mit seinen Karrieretoren 503 und 504 zweimal für die Red Wings, sein Teamkollege Alex DeBrincat verbuchte drei Assists. Detroit liegt rund einen Monat vor Ende des Grunddurchgangs auf Playoff-Kurs.

(APA) / Bild: Imago